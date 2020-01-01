В 2019 году в ЕС прибыло рекордно малое количество нелегальных мигрантов

Нелегальная миграция сократилась до низшего уровня с 2013 года. По сравнению с рекордным 2015 годом, количество нелегалов снизилось на 92%.

В Евросоюз в 2019 году прибыло наименьшее количество нелегальных мигрантов с 2013 года. Об этом заявил глава Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, сообщает DW в субботу, 18 января.

Нелегальная миграция снизилась на 92 процента по сравнению с рекордным наплывом в 2015 году, это произошло прежде всего благодаря значительному сокращению количества мигрантов, которые пытались добраться Средиземным морем из Северной Африки до берегов Италии и Испании, заявляют во Frontex.

Тем не менее, увеличилось количество мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС через восточные границы - Грецию, Болгарию и Кипр. Там количество пересечений границы нелегальными мигрантами в прошлом году была на 46 процентов больше, чем в 2018 году. Такая же тенденция наблюдалась в Хорватии и Венгрии.

Чаще всего пытались попасть в Евросоюз афганцы и сирийцы. Миграцию стимулировали все более неблагоприятные условия для афганцев в Иране и Пакистане.

В прошлом году в страны происхождения вернули почти 16 тысяч человек. Многих из них вернули на родину коммерческими авиарейсами, что Леггери назвал "чрезвычайно эффективным" методом.

Лидерами по отказам мигрантам в убежище стали Германия, Италия, Франция и Бельгия, а основными странами, которые принимали назад своих граждан, были Албания, Тунис и Грузия.

Напомним, что ранее у берегов Мальты спасли сотню мигрантов. Мигранты высадились на морской базе Hay Wharf в городе Флориана и были задержаны полицией.

Также сообщалось, что у берегов Греции затонула лодка с мигрантами, 12 человек погибли. В районе острова Паксос продолжается спасательная операция с участием патрульных судов и вертолетов.

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