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Помощь ЕС Турции урезана на три четверти

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Турция в 2020 году получит от Евросоюза только 25% ранее запланированной суммы, что составит 168 млн евро.
Евросоюз значительно сократил финансовую помощь Турции
Евросоюз значительно сократил финансовую помощь Турции

Евросоюз сократил финансовую помощь Турции на три четверти. Об этом сообщает DW в субботу, 18 января.

Так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Об этом сказано в письме верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент.

Теперь Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.

Причинами такого решения является газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии, заявил Боррель. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительная помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

Напомним, что ранее Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС. Лидер Турции считает, что заявку его страны на вступление в ЕС не поддерживают из-за вероисповедания турков.

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Теги: ЕС, Турция, Евросоюз
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Источник: Русская служба Deutsche Welle

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