"Лот" выиграл неназванный бизнесмен из Германии, но желающих было немало.

Харьковчанка продала свою девственность с аукциона за 1,3 млн евро

Харьковчанка продала свою девственность с аукциона за 1,3 млн евро

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Харьковчанка по имени Екатерина, проживающая в настоящее время в США, на аукционе продала свою девственность за очень приличную сумму в валюте. Об этом сообщает в Facebook-сообщество “Харьков 1654“.

По имеющейся информации, торги начинались с суммы в 100 тысяч евро и закончились на цифре 1,3 миллиона евро. По информации британского издания dailymail.co.uk, торги остановились на сумме 1,2 млн евро.

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Отмечается, что участвовать в торгах могли только те мужчины, состояние которых превышало отметку в 10 миллионов евро.

Победу одержал 58-летний предприниматель из Мюнхена. Бизнесмен якобы хочет жениться на 19-летней девушке, и уже заявил о том, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро каждый месяц.

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Издание пишет, что в знак серьезности своих намерений, бизнесмен уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

По информации mykharkov.info, кроме немца, значительную сумму готовы были выложить юрист из Нью-Йорка (миллион евро) и певец из Токио (900 тысяч евро). Торги проходили на иностранном сайте эскорт-услуг.

В качестве доказательства Екатерина предоставляла справку от врача.

“Рекламный“ ролик девушки, в котором она объясняла свои мотивы:

Напомним, свой аукцион бывшая харьковчанка начала еще в декабре. По словам девушки, она хочет жить в роскоши и поэтому готова к такому поступку.

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