Иран подтвердил скорую передачу Украине черных ящиков сбитого Боинга

В Иране не смогли расшифровать бортовые самописцы и теперь их отдадут для расшифровки в Киеве.

Читай также: Иранский генерал объяснил ложь о причине крушения самолета МАУ

Черные ящики с авиалайнера МАУ, который 8 января был сбит иранскими военными под Тегераном, будут отправлены в Украину. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет “Европейская правда“ со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

Читай также: На месте гибели Боинга появились желто-голубые цветы

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Напомним, вчера глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.