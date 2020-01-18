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Иран подтвердил скорую передачу Украине черных ящиков сбитого Боинга

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В Иране не смогли расшифровать бортовые самописцы и теперь их отдадут для расшифровки в Киеве.
Иран подтвердил скорую передачу Украине черных ящиков
Иран подтвердил скорую передачу Украине черных ящиков
ГСЧС Украины

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Черные ящики с авиалайнера МАУ, который 8 января был сбит иранскими военными под Тегераном, будут отправлены в Украину. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет “Европейская правда“ со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

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По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Напомним, вчера глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

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Теги: Иран, черный ящик, авиакатастрофа
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