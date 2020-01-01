Армия Хафтара закрыла нефтяные терминалы на востоке Ливии

Блокирование терминалов в пяти портах приведет к потере добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневным финансовым потерям около $55 млн.

Добыча нефти в Ливии может рухнуть Getty Images

Все порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по экономике страны, вдвое сократив весь ливийский экспорт "черного золота". Об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА).

По их данным, что нефтяные терминалы "были закрыты народом". Местные СМИ утверждают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар.

Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.

"Нефтяной и газовый сектор – это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", – заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Отмечается, что блокирование нефтяных терминалов в пяти портах приведет к потере добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневным финансовым потерям в размере около 55 млн долларов.

Ранее на этой неделе в Ливию прибыли турецкие военные для поддержки правительства национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи, которое было создано при поддержке ООН.

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи.

Международная конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Ожидается, что ее участники выступят за прекращение огня и за проведение выборов в стране.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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