Армия Хафтара закрыла нефтяные терминалы на востоке Ливии
Все порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по экономике страны, вдвое сократив весь ливийский экспорт "черного золота". Об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА).
По их данным, что нефтяные терминалы "были закрыты народом". Местные СМИ утверждают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар.
Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.
"Нефтяной и газовый сектор – это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", – заявил глава NOC Мустафа Саналла.
Отмечается, что блокирование нефтяных терминалов в пяти портах приведет к потере добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневным финансовым потерям в размере около 55 млн долларов.
Ранее на этой неделе в Ливию прибыли турецкие военные для поддержки правительства национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи, которое было создано при поддержке ООН.
Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.
Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи.
Международная конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Ожидается, что ее участники выступят за прекращение огня и за проведение выборов в стране.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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