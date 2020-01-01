Активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента Ливана под лозунгом "суббота гнева".

В столице Ливана городе Бейрут возобновились массовые столкновения между протестующими и силовиками. Пострадали 165 человек, сообщает Ливанское отделение Красного креста в субботу, 18 января.

"Работают 18 бригад медиков. Не менее 65 человек были доставлены в близлежащие больницы, а более 100 человек прошли лечение на месте происшествия. Ливанский Красный Крест сейчас находится на самом высоком уровне готовности", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. Травмы в основном вызваны слезоточивым газом, но есть раненые из-за попадания камней.

Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от армии и полиции принять все меры по стабилизации ситуации в центре Бейрута. Полиция стянула крупные силы к месту событий, прибывшие подразделения армии готовятся вмешаться и оказать поддержку полиции.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на Площади павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.

Cмотрите фотогалерею: В Ливане массовые столкновения: 165 пострадавших

Напомним, 16 января у здания управления полиции в Бейруте произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек.

Ранее сообщалось, что протесты в Ливане вызваны ухудшающейся экономической ситуацией. Страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. В Ливане объявили чрезвычайное экономическое положение. Сейчас разрабатывается новый бюджетный план и реформа пенсионной системы.

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