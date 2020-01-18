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Букингемский дворец решил судьбу Гарри и Меган

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не смогут использовать свои королевские титулы.
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Getty Images


Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны 2020 года прекратят выполнять королевские обязанности на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в субботу, 18 января.

Герцог и герцогиня Сассекские также не будут больше именоваться "Их Королевские Высочества" так, как не будут являться "работающими членами королевской семьи".

Кроме того, Гарри и Меган не смогут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях. Они также не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей.

Отмечается, что принц и его супруга изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии.

Королева Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган выйти из королевской семьи. 
 
"Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни", - говорится в заявлении британской королевы.
 

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

13 января Елизавета II созвала семейный "антикризисный" совет, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл. По итогам британская королева поддержала решение внука.

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Теги: королевская семья Британии, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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