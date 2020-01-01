Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Имя лидера Китая заменялось на слова "вонючая дыра" в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский.
Социальная сеть Facebook некорректно перевела имя председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в заявлении, размещенном в официальном аккаунте государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Имя китайского лидра было оскорбительно переведено с бирманского языка на английский. В тексте перевода заявления оно было заменено на слова "вонючая дыра" (Mr. Shithole).
Об этом стало известно, когда Си Цзиньпин второй день находился в Мьянме с официальным визитом. В итоге в местном издании Irrawaddy появился заголовок "Ужин в честь президента вонючая дыра".
В Facebook уже принесли извинения за досадный инцидент и заявили, что разбираются в призошедшем.
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