Помпео прибыл в Берлин на конференцию по Ливии

Государственный секретарь США намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия в Ливии.



Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин, где примет участие в международной конференции по Ливии.



"Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии", - написал он в Twitter.



Помпео намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия в Ливии, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН.







Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин В конференции по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие, примут участие - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили вопросы, связанные международной конференцией по Ливии

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