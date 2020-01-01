Саррадж призвал направить в Ливию международные сил

Глава ПНС считает, что это могли бы быть силы ЕС, Африканского союза или Лиги арабских государств.



Международное сообщество должно предпринять действия по защите ливийского гражданского населения, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не прекратит свое наступление. Об этом в интервью Международное сообщество должно предпринять действия по защите ливийского гражданского населения, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не прекратит свое наступление. Об этом в интервью Welt заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Политик раскритиковал "скромные действия" Евросоюза в урегулировании ливийского конфликта.

"Мы приветствовали бы силы защиты не потому, что мы должны защитить свое правительство, но чтобы защитить ливийское гражданское население, которое непрерывно подвергалось бомбардировкам в течение девяти месяцев", - сказал Саррадж.



По его словам, международные силы должны действовать под эгидой ООН. Глава ПНС считает, что это могли бы быть силы ЕС, Африканского союза или Лиги арабских государств.



Ближний восток в крови. Армия Турции вошла в Ливию По его словам, международные силы должны действовать под эгидой ООН. Глава ПНС считает, что это могли бы быть силы ЕС, Африканского союза или Лиги арабских государств.



Напомним, 19 января в Берлине Напомним, 19 января в Берлине пройдет международная конференции по урегулированию ситуации в Ливии , где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet