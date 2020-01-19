Венесуэла снова осталась без электричества
Массовые отключения электричества и интернета зафиксированы в 16 из 23 штатов Венесуэлы.
На севере и западе Венесуэлы произошли массовые отключения электричества и интернета, сообщило мониторинговое агентство Netblocks в Twitter.
Отмечается, что сильнее других это затронуло штаты Тачира, Зулия, Мерида, Карабобо и Фалькон.
Всего с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов страны.
Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.
Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране стоит скоординированная атака США.
Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.
Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране стоит скоординированная атака США.
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