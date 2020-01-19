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Венесуэла снова осталась без электричества

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Массовые отключения электричества и интернета зафиксированы в 16 из 23 штатов Венесуэлы.
Венесуэла осталась без света
Венесуэла осталась без света

На севере и западе Венесуэлы произошли массовые отключения электричества и интернета, сообщило мониторинговое агентство Netblocks в Twitter.
 
Отмечается, что сильнее других это затронуло штаты Тачира, Зулия, Мерида, Карабобо и Фалькон.
 
Всего с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов страны.

Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.

Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране стоит скоординированная атака США.

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Теги: интернет, свет, Венесуэла, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Uvas    19.01.2020, 07:35
Оценка:  0
Uvas
Вот к чему приводит дружба с рассеей
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