Венесуэла снова осталась без электричества

Массовые отключения электричества и интернета зафиксированы в 16 из 23 штатов Венесуэлы.



На севере и западе Венесуэлы произошли массовые отключения электричества и интернета, сообщило мониторинговое агентство Netblocks в Twitter.

Отмечается, что сильнее других это затронуло штаты Тачира, Зулия, Мерида, Карабобо и Фалькон.





Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло



Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране Всего с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов страны.Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло массовое отключение электричества . Отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране стоит скоординированная атака США

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