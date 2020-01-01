Сильное землетрясение произошло у берегов Греции

Сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 5,0. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 2:52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

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