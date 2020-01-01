МИД РФ назвал закон Украины о среднем образовании "насилием"

Украинскую языковую политику в сфере образования российские дипломаты назвали "насильственной украинизацией".

МИД РФ, оценивая принятие в Украине закона о среднем образовании, отметил, что русский язык подвергается дискриминации. Об этом говорится в комментарии российского внешнедипломатического ведомства.

"16 января Верховная Рада Украины приняла закон "Об общем среднем образовании". С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - говорится в заявлении российского МИД.

Российские дипломаты считают несправедливой норму, при которой после 5-го класса русскоговорящие дети должны будут проходить не менее 80% обучения на государственном языке, тогда как для меньшинств, говорящих на языках стран Евросоюза, время преподавания на украинском будет увеличиваться постепенно - с 20% до 60% до 9 класса.

МИД РФ отмечает, что вопреки заключению Венецианской комиссии, при подготовке закона украинские власти не проконсультировались с представителями национальностей, проживающих в Украине.

Языковую политику в сфере образования российские дипломаты назвали "насильственной украинизацией".

Напомним, что закон прописывает три модели изучения украинского в школах. В Минобразования заявили, что статья об изучении языка была написана с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и консультаций с нацменьшинствами.

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