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Трамп уволил советника по вопросам России - СМИ

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Эндрю Пик проработал советником президента США всего три месяца. Его сопроводили из Белого дома еще 17 января.
Эндрю Пик
Эндрю Пик
Голос Америки

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России Эндрю Пик покинул свой пост через три месяца после того, как начал свою работу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники агентства, ознакомленные с ситуацией, отмечают, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, из-за начатого против него расследования. Советника Трампа сопроводили из Белого дома.

По сообщениям, Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.

Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Эндрю Пик отказались.

Напомним, предшественник Эндрю Пика - Том Моррисон также проработал советником по вопросам России в течение нескольких месяцев.

Также советник Трампа по торговле ушла в отставку.

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Теги: Россия, США, советник, Трамп, увольнение, Дональд Трамп, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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