Трамп раскрыл подробности ликвидации Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Кассем Сулеймани "говорил плохие вещи" о США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аудио выступления Трампа на ужине для спонсоров Республиканской партии в пятницу вечером.
Трамп поминутно описал детали американского удара, который убил Сулеймани. Он утверждал, что Сулеймани "говорил плохие вещи о нашей стране".
"Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - сказал президент США.
При этом президент США не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела к его решению убить Сулеймани, о чем ранее заявляли чиновники американской администрации.
Вместо этого он описал Сулеймани как "известного террориста", который "был в нашем списке".
Трамп подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".
Он рассказал, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".
Президент США привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции: "Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг – бум", "Их больше нет, сэр".
Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.
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