В Северной Корее сместили министра иностранных дел

Должность Ри Йонг Хо займет бывший председатель Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвон.

В Северной Корее смещен с должности министр иностранных дел Ри Йонг Хо, на место которого назначат Ри Сон Гвона, что может привести к серьезным изменениям во внешней политике страны. Об этом сообщает NK News со ссылкой на источники в Пхеньяне.

"Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо был заменен, в результате крупной политической перестановки, которая может оказать существенное влияние на дипломатическую позицию страны в будущем", - говорится в сообщении.

По данным источников, должность Ри Йонг Хо займет бывший председатель Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвон.

Этот дипломат играл важную роль в межкорейских переговорах в начале 2018 года. Также он ранее служил чиновником в политическом департаменте ныне несуществующей Комиссии национальной обороны. Когда-то он был известен как правая рука директора Департамента Объединенного фронта Ким Йон-чола. Ри Сон Гвон участвовал во втором раунде межкорейских военных переговоров на рабочем уровне в октябре 2006 года.

Предполагается, что решение о назначении нового главы МИД официально будет объявлено на мероприятии для дипломатов-резидентов, запланированном на 23 января в Пхеньяне или перед ним.

Нынешний министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо занимал пост главного дипломата страны с 2016 года. За его плечами - 38-лет карьеры в области международных отношений.

Йонг Хо служил министром иностранных дел КНДР во время беспрецедентного расширения дипломатических контактов Пхеньяна в последние два года, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводил встречи на высшем уровне с лидерами США, Южной Кореи, России, Китая и Кубы.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готова возобновить переговоры о денуклеаризации только при выполнении США всех требований, которые ранее были выдвинуты.

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