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В Канаде выпало почти три метра снега

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Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд - высота снежного покрова местами достигает трех метров.
Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах
Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах
twitter.con / ToddSkirving

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

Так, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра. В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

 
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Теги: снегопады, Канада, видео, снегопад, непогода
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Источник: korrespondent.net

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