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В конституцию РФ могут внести присоединение Украины и Беларуси

Комментариев: 1
В конституцию РФ хотят внести право на "воссоединение русского мира".
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Пресс-служба Кремля

В Москве хотят внести в новую конституцию нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав Российской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на члена комиссии по внесению изменений в российскую конституцию Богдана Безпалько.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - цитируют СМИ Безпалько.

Также отмечается, что в конституцию РФ могут внести нормы, которые упростят получение российского паспорта для граждан Украины и Беларуси.

Напомним, МИД РФ назвал закон Украины о среднем образовании "насилием".

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Теги: Россия, конституция, Украина, Беларусь
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Комментариев (2)
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ВытеранусАТО    19.01.2020, 12:34
Оценка:  -2
ВытеранусАТО
Только это спасёт нашу краину У.
dиk    19.01.2020, 12:37
Оценка:  0
dиk
От русскага мира?.Да твои земели ненавидят украинцев.
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