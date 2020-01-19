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Путин выступил против пожизненного президентства

Комментариев: 1
Глава РФ считает, что пожизненное президентство не обеспечит стабильность страны.
Президент РФ на встрече с ветеранами
Президент РФ на встрече с ветеранами
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин выступил против пожизненного президентства. Об этом он заявил во время встречи с ветеранами, сообщают российские СМИ. 

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Участники Второй мировой войны предложили Путину “решить некоторые проблемы с Конституцией“, чтобы президентский срок не ограничивался определенными годами. По мнению ветеранов, народ должен иметь возможность самостоятельно продлевать или завершать соответствующий срок.

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По словам Владимира Путина, данный шаг может привести к возврату поздних времен СССР. Он напомнил, что тогда президенты оставались у власти до самой смерти. По его мнению, власть в таком формате не предоставляет возможности для своевременной трансформации. 

Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю... это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю, - заявил Путин

Ранее сообщалось о том, что Путин назначил Мишустина премьером

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Теги: Владимир Путин, президент, пожизненное
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Комментариев (1)
Эриг    19.01.2020, 15:42
Оценка:  0
Эриг
Этот тройной агент отработав четверть века решил поиздеваться над пенсионерами, которые уже никогда не увидят ничего другого, кроме путинского позора. Такой позорной как при тройном агенте кгб раша небыла никогда. Фу. Путин ничтожество. 25 лет позора. Консервативно-большевистское стадо рабов.
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