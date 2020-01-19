Глава РФ считает, что пожизненное президентство не обеспечит стабильность страны.

Президент РФ Владимир Путин выступил против пожизненного президентства. Об этом он заявил во время встречи с ветеранами, сообщают российские СМИ.

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Участники Второй мировой войны предложили Путину “решить некоторые проблемы с Конституцией“, чтобы президентский срок не ограничивался определенными годами. По мнению ветеранов, народ должен иметь возможность самостоятельно продлевать или завершать соответствующий срок.

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По словам Владимира Путина, данный шаг может привести к возврату поздних времен СССР. Он напомнил, что тогда президенты оставались у власти до самой смерти. По его мнению, власть в таком формате не предоставляет возможности для своевременной трансформации.

Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю... это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю, - заявил Путин

Ранее сообщалось о том, что Путин назначил Мишустина премьером.

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