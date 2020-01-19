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Депутат российской Госдумы назвал "ДНР" и "ЛНР" субъектами РФ

Комментариев: 1
Депутат Госдумы РФ Козенко также призвал "российских соотечественников" в Украине следовать примеру террористов "ДНР" и "ЛНР".
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко
twitter.com/the1ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко заявил, что территории Донецкой и Луганской областей являются "особыми субъектами" России. Об этом он сказал российским журналистам в оккупированном Крыму.

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"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую политику мы проводим со стороны народной дипломатии, это сегодня очень важно" - заявил депутат Госдумы.

Он также призвал "миллионы российских соотечественников" последовать примеру пророссийских террористов из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 

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"Это посыл всей территории Украины как нужно объединяться... Там миллионы российских соотечественников... Им нужно последовать примеру "ДНР" и "ЛНР" и объединиться в мощное пророссийское движение", - сказал Козенко.



Напомним, в конституцию РФ могут внести присоединение Украины и Беларуси.

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Теги: Госдума РФ, Россия, Козенко, террористы, "ДНР", "ЛНР"
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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    19.01.2020, 15:19
Оценка:  +10
ШтормЗайцев
Подарите козенку изоленту
Что бы морда вдруг не лопнула мгновенно
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