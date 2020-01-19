Депутат российской Госдумы назвал "ДНР" и "ЛНР" субъектами РФ
Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко заявил, что территории Донецкой и Луганской областей являются "особыми субъектами" России. Об этом он сказал российским журналистам в оккупированном Крыму.
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"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую политику мы проводим со стороны народной дипломатии, это сегодня очень важно" - заявил депутат Госдумы.
Он также призвал "миллионы российских соотечественников" последовать примеру пророссийских террористов из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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"Это посыл всей территории Украины как нужно объединяться... Там миллионы российских соотечественников... Им нужно последовать примеру "ДНР" и "ЛНР" и объединиться в мощное пророссийское движение", - сказал Козенко.
Напомним, в конституцию РФ могут внести присоединение Украины и Беларуси.
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