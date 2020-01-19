Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель поговорила с Путиным на русском языке

Комментариев: 3
Разговор состоялся в рамках конференции по Ливии, которую немецкий канцлер организовала в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась на русском языке с президентом России Владимиром Путиным во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в кремлевский пул журналист 19 января.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину.

"Он с тобой говорит по-русски?", - спросила у российского президента Ангела Меркель. "Чуть-чуть", - ответил Путин.

 
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии заявил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Русский язык, Путин, видео, Меркель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
shk67    19.01.2020, 18:29
Оценка:  +6
shk67
Ты не хулиганка! Ты у_е_банка! Кто, интересно, запрещает говорить на мокшанском?
shk67    19.01.2020, 18:26
Оценка:  +6
shk67
Агент Озабочена ( Меркель) поговорила с Путиным (Х_у_й_л_о) на родном языке.
Хулиганка*    19.01.2020, 17:57
Оценка:  -11
Хулиганка*
Какой ужасный ужас для майданутых тупоголовых кастрюль....Меркель на русском!!!! а наши мрази запрещают людям говорить и учить детей на родном языке
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь