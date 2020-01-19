Меркель поговорила с Путиным на русском языке

Разговор состоялся в рамках конференции по Ливии, которую немецкий канцлер организовала в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась на русском языке с президентом России Владимиром Путиным во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в кремлевский пул журналист 19 января.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину.

"Он с тобой говорит по-русски?", - спросила у российского президента Ангела Меркель. "Чуть-чуть", - ответил Путин.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии заявил , что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта.

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