Меркель поговорила с Путиным на русском языке
Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась на русском языке с президентом России Владимиром Путиным во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в кремлевский пул журналист 19 января.
Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину.
"Он с тобой говорит по-русски?", - спросила у российского президента Ангела Меркель. "Чуть-чуть", - ответил Путин.
Меркель: Он с тобой говорит по-русски?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020
Путин: Чуть-чуть.
Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz
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