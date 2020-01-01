Украинские полярники скупались на Крещение в бухте в Антарктике
Украинские ученые, работающие на антарктической станции “Академик Вернадский“, отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в этом месте составила 0,5 градуса ниже нуля. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного антарктического центра.
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Сообщается, что перед купанием желающие посетили часовню Святого Владимира, которая является самой южной часовней Православной церкви Украины. Она функционирует на станции с 2011 года.
“Академик Вернадский“ - украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
Напомним, Киевский водоканал освятил воду во всех кранах.
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