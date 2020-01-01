США: Ливийцы должны сами определять свое будущее

В Берлине проходит международная конференция по урегулированию гражданской войны в Ливии.

Американский госсударственный секретарь Майк Помпео заявил, что ливийцы должны сами решить, каким будет их будущее. Об этом он написал в своем Twitter 19 января во время визита на международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая проходит в Берлине.

"Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее - будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью через посредничество ООН", - отметил Помпео.

Конференция проходит в столице Германии 19 января по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры она пригласила представителей противоборствующих сторон, а также представителей России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии заявил , что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet