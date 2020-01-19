Обострение в Сирии: погибли около 100 человек

Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 военнослужащих и 51 гражданский.

Атака на Идлиб в январе 2020 года

В Сирии в результате атак боевиков начиная с 16 января погибли 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков, пишет RT 19 января.

По его словам, позиции сирийских войск в зоне деэскалации в Идлибе с 16 января были атакованы боевиками 16 раз. Также за это время террористы совершили обстрелы мирных населенных пунктов 253 раза.

"Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года. Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 военнослужащих Сирийской арабской армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей", - сообщил Боренков.

Днем ранее центр сообщил об атаке десятка боевиков террористической организации Хайат Тахрир аш-Шам на сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф. Нападающие использовали боевые машины пехоты и шесть танков, а днем ранее боевики применили пикапы с пулеметами и "джихад-мобиль".

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что колонну российских военных из примерно 40 автомобилей, которая направлялась в город Таль Тамр, не пропустил американский патруль.

США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям. На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

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