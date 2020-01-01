Зеленский в Израиле почтит память жертв Холокоста

Глава государства посетит Иерусалим, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях Мирового форума Холокоста, который состоится 22-23 января в Иерусалиме, Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel, которое было опубликовано 18 января.

Зеленский отметил, что до последнего откладывал окончательное подтверждение визита, так как точно не знал, когда в Украину вернутся тела граждан, погибших во время крушения самолета МАУ в Иране.

Президент также подчеркнул, что для него важно присутствовать на церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима, несмотря на то, что ему не предложили выступить.

"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью", - указал глава государства.

При этом Зеленский добавил, что "у израильской стороны другой формат", но он в любом случае будет присутствовать на церемонии.

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