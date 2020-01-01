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Конференция по Ливии: принят итоговый документ

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Участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.
Участники конференции по ливийскому вопросу
Участники конференции по ливийскому вопросу

Участники международной конференции по Ливии 19 января приняли совместное итоговое заявление, сообщает ТАСС.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - говорится в документе.
 
Участники конференции в Берлине указали на важность осуществления обмена пленными и обратились к Совбезу ООН с призывом ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. 
 
Также в итоговом заявлении приветствовали снижение уровня насилия после инициативы о перемирии от 12 января, призвали к разоружению военизированных групп или их включению в государственные структуры безопасности и подтвердили "необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом". 
 
Участники конференции договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну и призвали восстановить монополию государства на законное применение силы, создав единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством, 
 
Они указали на важность безопасности нефтяных объектов в стране и призвали воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры Ливии. 
 
Также участники берлинской конференции обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии.
 
"Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру", - подчеркивается в заявлении.
 
Было предложено создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. 
 
Участники международной конференции по ливийскому урегулированию настаивают на создании президентского совета и формировании правительства Ливии, представляющего все внутренние силы и утвержденного Палатой представителей (парламентом). 
 
Как указано в тексте, основой для достижения урегулирования ситуации должно служить Ливийское политическое соглашение, в котром особая роль отводится Совету Безопасности ООН, Африканскому союзу, Лиге арабских государств и Европейскому союзу.
 
В документе закреплено создание военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять", в состав которой назначили своих представителей премьер-министр Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар.
 
Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, этот орган должен "стать основой для того, чтобы перемирие в стране оказалось действительно устойчивым.
 
Напомним, конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.
 
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Теги: конфликт, Берлин, Меркель, Ливия, конференция
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Источник: korrespondent.net

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