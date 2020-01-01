Конференция по Ливии: принят итоговый документ

Участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.

Участники международной конференции по Ливии 19 января приняли совместное итоговое заявление, сообщает ТАСС.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - говорится в документе.

Участники конференции в Берлине указали на важность осуществления обмена пленными и обратились к Совбезу ООН с призывом ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране.

Также в итоговом заявлении приветствовали снижение уровня насилия после инициативы о перемирии от 12 января, призвали к разоружению военизированных групп или их включению в государственные структуры безопасности и подтвердили "необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Участники конференции договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну и призвали восстановить монополию государства на законное применение силы, создав единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством, Они указали на важность безопасности нефтяных объектов в стране и призвали воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры Ливии. Также участники берлинской конференции обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии. "Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру", - подчеркивается в заявлении. Было предложено создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. Участники международной конференции по ливийскому урегулированию настаивают на создании президентского совета и формировании правительства Ливии, представляющего все внутренние силы и утвержденного Палатой представителей (парламентом). Как указано в тексте, основой для достижения урегулирования ситуации должно служить Ливийское политическое соглашение, в котром особая роль отводится Совету Безопасности ООН, Африканскому союзу, Лиге арабских государств и Европейскому союзу. В документе закреплено создание военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять", в состав которой назначили своих представителей премьер-министр Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, этот орган должен "стать основой для того, чтобы перемирие в стране оказалось действительно устойчивым. Напомним, конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.