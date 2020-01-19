Предполагается, что злоумышленник применил огнестрельное оружие из-за попытки выселить его из квартиры.

На Гавайях двух полицейских убили при стрельбе hawaiinewsnow.com

В результате стрельбы в городе Гонолулу на Гавайских островах погибли двое полицейских и еще один был ранен. Об этом 19 января сообщил местный телеканал Hawaii News Now

По предварительной информации, вооруженным нападающим был человек, которого ранее выселили из дома. Он нанес колотую рану хозяйке квартиры, вышел на улицу с оружием и открыл огонь по прибывшим на место полицейским.

Получивших ранения правоохранителей медики доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Впоследствии двое из них умерли.

После стрельбы злоумышленник поджег дом. Пламя распространилось на соседние здания, а также на несколько машин. В итоге, несмотря на действия пожарных, четыре дома сгорели и еще несколько зданий пострадали.

Власти не сообщили, был ли 69-летний подозреваемый задержан или застрелен. Предполагается, что он погиб в огне.

Cмотрите фотогалерею: На Гавайях застрелили двух полицейских

Active shooter Hibiscus Dr Honolulu we’re locked down as neighborhood burns rounds going off multiple cops shot @honolulumag pic.twitter.com/k5h0nofCls — Don Wallace (@don212wallace) January 19, 2020

Напомним, 5 декабря на территории базы ВМС США неподалеку от Гонолулу моряк открыл стрельбу, ранил троих людей и покончил с собой.

Позже двое пострадавших скончались в больнице.

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