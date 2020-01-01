Бывший гражданин США и СССР украинского происхождения был осужден за соучастие в уничтожении евреев, хотя до самой смерти отрицал вину.

В Берлине обнаружили неизвестные ранее фотографии из нацистского лагеря Собибор, на которых запечатлен и бывший надсмотрщик Иван (Джон) Демьянюк, сообщили в воскресенье, 12 января, в центре Топография террора.

В 2011 году Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения за соучастие в уничтожении 28060 евреев в Собиборе в годы Второй мировой войны. Приговор так и не вступил в силу, поскольку Демьянюк умер прежде, чем суд успел рассмотреть апелляцию.

Фотографии из лагеря смерти принадлежали Йоханну Ниманну, заместителю коменданта Собибора.

Всего насчитывается 350 фотографий, запечатлевших преступления нацистского режима в отношении евреев.

На территории оккупированной Германией Польши в ходе Второй мировой войны были убиты около 1,8 миллиона евреев. Фотографии представят общественности 28 января в Берлине.

До рассмотрения апелляции Иван (Джон) Демьянюк был выпущен из тюрьмы и помещен в дом престарелых в баварском курортном местечке Бад-Файльнбах, где скончался в марте 2012 года

Обнаруженные фотографии, вероятно, повлияли бы на исход судебного процесса: в 2011 году важнейшей уликой против Демьянюка было лишь его служебное удостоверение.

Cмотрите фотогалерею: Обнаружены фото Ивана Демьянюка в лагере Собибор

Суд над бывшим гражданином США и СССР украинского происхождения Демьянюком стал прецедентным.

Впервые судья вынес приговор, основываясь лишь на том факте, что обвиняемый служил в концлагере - без доказательств индивидуальной вины.

Позднее в Германии прошло еще несколько судебных процессов над бывшими надсмотрщиками нацистских лагерей. Правда, чаще всего подозреваемые умирали, так и не дожив до суда.

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