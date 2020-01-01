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Обнаружены фото Ивана Демьянюка в лагере Собибор

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Бывший гражданин США и СССР украинского происхождения был осужден за соучастие в уничтожении евреев, хотя до самой смерти отрицал вину.
Иван Демьянюк
Иван Демьянюк
 
В Берлине обнаружили неизвестные ранее фотографии из нацистского лагеря Собибор, на которых запечатлен и бывший надсмотрщик Иван (Джон) Демьянюк, сообщили в воскресенье, 12 января, в центре Топография террора.
 
В 2011 году Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения за соучастие в уничтожении 28060 евреев в Собиборе в годы Второй мировой войны. Приговор так и не вступил в силу, поскольку Демьянюк умер прежде, чем суд успел рассмотреть апелляцию.
 
Фотографии из лагеря смерти принадлежали Йоханну Ниманну, заместителю коменданта Собибора.
 
Всего насчитывается 350 фотографий, запечатлевших преступления нацистского режима в отношении евреев.
 
На территории оккупированной Германией Польши в ходе Второй мировой войны были убиты около 1,8 миллиона евреев. Фотографии представят общественности 28 января в Берлине.
 
До рассмотрения апелляции Иван (Джон) Демьянюк был выпущен из тюрьмы и помещен в дом престарелых в баварском курортном местечке Бад-Файльнбах, где скончался в марте 2012 года.
 
 
Обнаруженные фотографии, вероятно, повлияли бы на исход судебного процесса: в 2011 году важнейшей уликой против Демьянюка было лишь его служебное удостоверение.
 
 
Суд над бывшим гражданином США и СССР украинского происхождения Демьянюком стал прецедентным.
 
Впервые судья вынес приговор, основываясь лишь на том факте, что обвиняемый служил в концлагере - без доказательств индивидуальной вины.
 
Позднее в Германии прошло еще несколько судебных процессов над бывшими надсмотрщиками нацистских лагерей. Правда, чаще всего подозреваемые умирали, так и не дожив до суда.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: фото, Демьянюк, дело Демьянюка, нацисты, нацистские преступления, концлагерь
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Источник: korrespondent.net

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