В Лондоне неизвестный с ножом убил трех мужчин

Личность преступника пока не установили, ведется расследование. Возраст жертв инцидента от 20 до 30 лет.

На северо-востоке Лондона три человека стали жертвами нападения неизвестного мужчины с ножом. Об этом 19 января сообщил Скотленд-Ярд.

Отмечается, что в воскресенье вечером в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка в одном из районов города.

По прибытии на место инцидента полиция обнаружила тела трех мужчин возрастом от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями.

Начато расследование, подозреваемый в нападении пока не задержан.

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