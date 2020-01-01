В Лондоне неизвестный с ножом убил трех мужчин
Личность преступника пока не установили, ведется расследование. Возраст жертв инцидента от 20 до 30 лет.
На северо-востоке Лондона три человека стали жертвами нападения неизвестного мужчины с ножом. Об этом 19 января сообщил Скотленд-Ярд.
Отмечается, что в воскресенье вечером в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка в одном из районов города.
По прибытии на место инцидента полиция обнаружила тела трех мужчин возрастом от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями.
Начато расследование, подозреваемый в нападении пока не задержан.
Напомним, в конце ноября прошлого года мужчина с ножом атаковал людей в центре Лондона.
Позже нападение на Лондонском мосту признали терактом. На застреленном преступнике обнаружили фальшивый пояс смертника. Перед смертью он ранил ножом пять человек.
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