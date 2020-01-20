В Китае произошло мощное землетрясение

Сотрудники аварийно-спасательных служб направлены в район землетрясения для оценки ситуации.

На северо-западе Китая землетрясение магнитудой 6,4 произошло в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей в понедельник, 20 января.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в точке с координатами 39,83 градуса северной широты и 77,21 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 16 км.

"До настоящего времени сведений о погибших не поступало. Однако сильные подземные толчки ощущались в уезде Цзяши, где местные жители заявили, что их потолочные светильники качались, а дома продолжали сотрясаться, в связи с чем многие люди выбежали на улицу", – говорится в сообщении.

Примерно 50 сотрудников аварийно-спасательных служб было направлено в район землетрясения для оценки ситуации. Пожарные службы и ведомства электроснабжения в уезде Цзяши и соседних уездах также инициировали реагирование на чрезвычайную ситуацию, спасатели находятся в состоянии готовности.

Движение девяти пассажирских поездов, проходящих по территории пострадавшего от землетрясения района, было временно прекращено, а работники железной дороги были направлены на проверку объектов.

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Напомним, 18 января в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался в 150 километрах от города Джаяпура с населением более 260 тысяч человек.

А накануне стало известно, о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.

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