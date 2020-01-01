Число жертв ракетного обстрела в Йемене превысило 100 человек

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назвал атаку "трусливым террористическим актом".

Один из пострадавших во время атаки хуситов Al Arabiya

В Йемене при атаке сторонников мятежного движения Ансар Аллах, так называемых хуситов, на лагерь йеменской армии в провинции Мариб на северо-востоке страны погибли более 100 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД Йемена в понедельник, 20 января.

В частности, удару подверглась мечеть, где собрались и военные и гражданские. Хуситы использовали ракеты и беспилотники.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку на мечеть, предпринятую боевиками-хуситами, в результате погибли более 100 человек, десятки ранены", – говорится в заявлении.

По данным минобороны страны, среди погибших как военные, так и гражданские.

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назвал атаку "трусливым террористическим актом".

"Позорные действия боевиков-хуситов, без сомнения, подтверждают их нежелание достичь мира, они не знают ничего, кроме смерти и разрушения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе", – сказал он.

Напомним, 18 января стало известно о ракетном обстреле в Йемене. Изначально сообщалось о 60 погибших и более 50 пострадавших.

Ранее в Йемене девять человек погибли и несколько получили ранения в результате ракетной атаки на парад правительственных сил в городе Эд-Дали на юго-западе страны.

Конфликт между властями и хуситами в Йемене продолжается с 2014 года. Йеменское правительство поддерживает сформированная Саудовской Аравией арабская коалиция против хуситов. В свою очередь те пользуются поддержкой Ирана.

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