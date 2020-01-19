На Кубе впервые за 60 лет прошли выборы губернаторов провинций

В голосовании за кандидатуры губернаторов принимали участие более 12 тысяч представителей муниципальных ассамблей.

На Кубе прошли первые после победы революции в 1959 году выборы губернаторов и вице-губернаторов 15 провинций. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Отмечается, что в субботу представители муниципальных ассамблей народной власти провели заседание и проголосовали за выдвинутых президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем кандидатов в губернаторы и вице-губернаторы провинций.

"Во второй половине дня Избирательная комиссия Кубы на официальном сайте Национальной ассамблеи народной власти Кубы сообщила, что в общей сложности 12244 представителя муниципальных ассамблей народной власти приняли участие в голосовании, 12203 бюллетеня были признаны действительными", – говорится в сообщении.

Пост губернаторов провинций был отменен лидером кубинской революции Фиделем Кастро в 1959 году. Новая конституция страны, вступившая в силу в апреле 2019 года, восстановила должности губернаторов и вице-губернаторов.

Напомним, 21 декабря 2019 года на Кубе впервые за 40 лет назначили премьер-министра. Им стал Мануэль Марреро Крус, которые ранее в течение 16 лет возглавлял министерство туризма Кубы.

А в октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Он будет руководить страной до 2023 года.

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