В Австралии зафиксировали пылевые бури и огромный град

В австралийском штате Новый Южный Уэльс города накрыли песчаные бури. Об этом накануне сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что клубы песка и пыли поднимались на огромную высоту. Скорость ветра достигала 100 км/ч.

Фото и видео песчаных бурь публиковали жители городов Даббо, Нарромин и Паркеса.

А уже в понедельник в Новом Южном Уэльсе и в Австралийской столичной территории прошел сильный град, сообщает местные телеканал 7 News.

Град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в том числе и в столице страны Канберре.

В экстренных службах за сутки получили более 1,5 тысяч вызовов, около тысячи из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain pic.twitter.com/5VMLrFbrrT