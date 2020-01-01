В Гималаях лавина накрыла семь туристов

Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна, который находится на высоте 3230 метров.

В Гималаях на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря без вести пропали семь туристов. Об этом накануне сообщило AFP.

Отмечается, что семь туристов из Кореи и Непала попали под лавину. Поиски начались в тот же день, но результатов не дали. А сейчас они усложнились в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. На пешеходные тропы выпало больше двух метров снега.

"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверых жителей Южной Кореи и троих жителей Непала", – говорится в сообщении.

Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна, который находится на высоте 3230 метров. Из этой зоны эвакуировали около 200 человек на вертолетах.

Напомним, на прошлой неделе в результате схода лавин в Гималаях погибли не менее 120 человек. Они были вызваны сильными снегопадами.

Также сообщалось, что туристы на севере Индии сняли на видео сползающую на них снежную лавину.

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