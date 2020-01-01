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В Южной Корее зафиксирован новый вирус из Китая

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Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее. Вирус обнаружили у 35-летней женщины.
Женщине стало плохо в аэропорту
Женщине стало плохо в аэропорту

В Южной Корее подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса, вспышка которого ранее охватила город в Китае. Об этом объявили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний, передает Reuters.

Вирус обнаружили у 35-летней женщины, которая приехала из китайского города Ухань, откуда и началось распространение нового вируса. Ей стало плохо в аэропорту Инчхон: поднялась температура, начались проблемы с дыханием и проявились другие характерные симптомы.

Ее положили в местную больницу и изолировали.

Смертельная пневмония. Что происходит в Украине

Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

По последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 62. Также первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января. На днях новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае.

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Теги: вирусы, Южная Корея, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, пневмония
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Источник: korrespondent.net

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