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Ирак заинтересовался украинской ПВО - СМИ

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Кроме украинской системы противовоздушной обороны Ирак интересуют вооружения России и Китая.
Ирак может купить у Украины ПВО
Ирак может купить у Украины ПВО
Генштаб ВСУ / Facebook
Ирак направит делегацию в Россию, Китай и Украину для переговоров о приобретении систем противовоздушной обороны, заявил газете al-Sabah член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди.
 
 
"Делегации намереваются посетить РФ, КНР и Украину для заключения с ними соглашений по поставкам современных систем охраны иракского воздушного пространства... Парламент сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов", - заявил аз-Зияди.
 
В задачи делегации также будут входить переговоры о приобретении тепловизионных камер для установки их на границе с целью отследить передвижения террористов.
 
Аз-Зияди отметил, что несколько стран предложили Ираку системы ПВО своего производства "в обмен на нефть". Чиновник подчеркнул, что при таком варианте приобретения "гарантировано отсутствие коррупционной составляющей и взяток".
 
Стоит отметить, что подразделения ПВО в Воздушных силах провели в 2019 году более 150 различных учений, что стало рекордом.
 
В начале октября прошлого года зенитные войска провели масштабные учения с боевой стрельбой. Их кульминацией стало отражение массированного воздушного нападения врага одновременно двумя полками С-300П и Бук-М1, а также дивизионами С-125.
 

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Теги: Россия, Украина, армия и вооружение, Ирак, Китай, торговля оружием, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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