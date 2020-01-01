Ирак заинтересовался украинской ПВО - СМИ

"Делегации намереваются посетить РФ, КНР и Украину для заключения с ними соглашений по поставкам современных систем охраны иракского воздушного пространства... Парламент сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов", - заявил аз-Зияди.

В задачи делегации также будут входить переговоры о приобретении тепловизионных камер для установки их на границе с целью отследить передвижения террористов.

Аз-Зияди отметил, что несколько стран предложили Ираку системы ПВО своего производства "в обмен на нефть". Чиновник подчеркнул, что при таком варианте приобретения "гарантировано отсутствие коррупционной составляющей и взяток".

Стоит отметить, что подразделения ПВО в Воздушных силах провели в 2019 году более 150 различных учений , что стало рекордом.