В Чехии восемь человек погибли при пожаре в интернате
На западе Чехии в городе Вейпрти произошел пожар в интернате для инвалидов. Погибли восемь человек. Об этом накануне сообщило издание Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря спасательной службы Устецкого края Прокопа Воленика.
По его словам, сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра. Возгорание удалось почти сразу локализовать, но люди задохнулись от дыма.
"Четыре человека получили травмы средней степени тяжести, один подключен к аппарату искусственного дыхания. Еще 26 человек получили легкие травмы, они были перевезены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи", – рассказал Воленик и уточнил, что всего в интернате находились 35 человек.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, министры внутренних дел и социальных дел Ян Гамачек и Яна Малачова выразили соболезнования родственникам погибших.
Ранее стало известно, что в чешском городе Яблонец-над-Нисоу 13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане. Одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру.
Также в Словакии в городе Прешов произошел взрыв газа в 13-этажном жилом доме. Тогда погибли пять человек.
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