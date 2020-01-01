Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генсек ООН: В Берлине предотвратили эскалацию в Ливии

Комментариев: 0
Берлинская конференция смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии, сообщил Антониу Гутерриш.
Конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии
Конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии

Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен на международной конференции в Берлине. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter.

"Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня", - сообщил Гутерриш.

Он также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее "готовность поддерживать все усилия по восстановлению мира и стабильности в Ливии".

Напомним, конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.
 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, Берлин, Ливия, конференция, международные отношения, генсек оон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь