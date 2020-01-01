В Индонезии обрушился мост: девять погибших, 17 пострадавших

Подвесной мост обрушился из-за наводнения. В спасательной операции были задействованы больше сотни спасателей, один человек числится пропавшим без вести.

В Индонезии в результате обрушения моста погибли девять человек jakartaglobe.beritasatu.com (архивное фото)

На острове Суматра в Индонезии девять человек погибли и еще 17 пострадали из-за обрушения подвесного моста. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщает агентство Синьхуа в понедельник, 20 января.

Инцидент произошел накануне в 15.00 по местному времени в провинции Бенкулу. Проливные дожди привели к внезапным наводнениям, которые спровоцировали обрушение моста.

"Мы обнаружили девять жертв обрушения моста. Все они были мертвыми", - заявил глава поисково-спасательного управления провинции Абдул Малик и добавил, что один человек числится пропавшим без вести.

В поисках приняли участие больше сотни спасателей, солдаты, полицейские, сотрудники Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям и волонтеры. Спасатели работали на резиновых лодках и надувных с жестким корпусом, однако сильное течение реки затруднило поиски.

Метеорологи предупреждают о возможных избыточных ливнях в нескольких частях страны в январе и феврале.

Напомним, что ранее под Николаевом фура "утопила" мост. У грузовика был пробит топливный бак, из которого прямо в реку вылилось топливо, утверждают очевидцы.

Также сообщалось, что в Индии самолет без крыльев застрял под мостом. Воздушное судно без хвоста и крыльев "намертво" застряло под эстакадой во время перевозки.

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