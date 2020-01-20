Путин уволил генпрокурора России

Юрий Чайка покидает пост генпрокурор РФ в связи с переходом на другую работу. Путинуже внес новую кандидатуру.

В связи с переходом на другую работу Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник агентству РИА Новости в верхней палате парламента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

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