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Путин уволил генпрокурора России

Комментариев: 2
Юрий Чайка покидает пост генпрокурор РФ в связи с переходом на другую работу. Путинуже внес новую кандидатуру.
Юрий Чайка
Юрий Чайка
ampravda.ru

В связи с переходом на другую работу Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник агентству РИА Новости в верхней палате парламента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

Медведев прокомментировал увольнение правительства

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Теги: Россия, Путин, Владимир Путин, увольнение, генпрокурор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MykRom    20.01.2020, 14:21
Оценка:  +7
MykRom
С трепетом ждём "Лебединого озера".
Кайдаш    20.01.2020, 13:37
Оценка:  +12
Кайдаш
Что там, запоребрики, у вас творится? Медведа ушли, а теперь и Чайку
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