Путин уволил генпрокурора России
В связи с переходом на другую работу Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.
На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник агентству РИА Новости в верхней палате парламента.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.
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