Миллиардеры оказались богаче более чем половины человечества

Богатство 2,2 тысяч миллиардеров превысило совокупные накопления 4,6 миллиарда людей, а 22 богатейших мужчины владеют капиталом эквивалентным имуществу всех женщин Африки.

Состояние 2153 миллиардеров превысило совокупный капитал 59% человечества. Об этом свидетельствует исследование благотворительной организации Oxfam, опубликованные в понедельник, 20 января.

Миллиардеры владеют таким капиталом, как 4,6 миллиарда людей вместе взятые.

Если бы человек ежедневно откладывал по 10 тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера, который входит в топ-5 самых богатых, подсчитали эксперты.

Совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки вместе взятых. По мнению исследователей, в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система", так как большинством миллиардеров являются мужчины, а женщины в современном мире занимаются так называемым неоплачиваемым трудом (домашняя уборка, готовка, уход за детьми, больными и стариками) и работают на низкооплачиваемых работах.

Исследователи призывают мировые правительства построить такую экономическую систему, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий реальную пользу обществу, а не поощрять бесконечную погоню за прибылью и богатством. Этого можно добиться за счет инвестиций в национальные системы здравоохранения и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Напомним, что ранее Гейтс обошел Безоса в рейтинге богачей Bloomberg. Впервые за два года основатель Microsoft вернул себе титул самого богатого человека на планете.

В 2019 году мировое благосостояние стало рекордным

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