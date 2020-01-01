Лукашенко сменил военную верхушку Белоруссии

Президент Белоруссии назначил нового госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Генштаба ВС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

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По словам главы государства белорусского государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких, - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, “которые не мыслят своей жизни без этого куска земли“.

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Напомним, ранее Евросоюз и Беларусь подписали визовое соглашение.

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