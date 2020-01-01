Крушение самолета МАУ: Суд Ирана сделал заявление о выплате компенсаций

Верховный суд страны требует отвласти немедленной выплаты всех компенсаций семьям жертв авиакатастрофы.

Власти Ирана должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв катастрофы украинского самолета. Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, сообщает в понедельник, 20 января, агентство Tasnim.

Отмечается, что Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Кроме того, он сообщил о том, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Ранее сообщалось, что семьи погибших канадцев получат по $19 тысяч еще до выплаты компенсаций Ираном.

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