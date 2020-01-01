Крушение самолета МАУ: Суд Ирана сделал заявление о выплате компенсаций
Власти Ирана должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв катастрофы украинского самолета. Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, сообщает в понедельник, 20 января, агентство Tasnim.
Отмечается, что Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".
Кроме того, он сообщил о том, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".
Ранее сообщалось, что семьи погибших канадцев получат по $19 тысяч еще до выплаты компенсаций Ираном.
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