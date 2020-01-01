В Шанхае подтвердили первый случай нового вируса

Новый тип коронавируса выявлен у 58-летней женщины, которая приехала в Шанхай из города Ухань, откуда и началось распространение.

В самом густонаселенном городе мира Шанхае подтвержден первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 20 января, заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вирус выявлен у 58-летней женщины, которая приехала в Шанхай из города Ухань 12 января. Пневмонию нового типа диагностировали после проведенных анализов в местной больнице, куда женщина обратилась с высокой температурой и другими симптомами.

В настоящее время, говорится в сообщении ведомства, ее состояние стабилизировалось и опасности для жизни нет. Еще два человека, контактировавшие с заболевшей в Шанхае, находятся под пристальным наблюдением врачей.

Также из-за вируса власти Малайзии ввели повышенные меры контроля на всех пунктах въезда в страну.

"Наши команды быстрого реагирования приведены в состояние повышенной готовности во всех пунктах въезда в страну и в расположенных там медучреждениях после обнаружения нового вида коронавируса в (китайском - ред.) городе Ухань" - цитирует гендиректора малайзийского Министерства здравоохранения Хишама Абдула газета The Star.

По его словам, в международном аэропорту Куала-Лумпура установлены тепловые сканеры для выявления повышенной температуры у пассажиров.

По последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Ранее сообщалось, что число людей, потенциально зараженных неизвестным видом коронавируса в Китае, может превышать 1700 человек

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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