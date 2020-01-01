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МВФ ухудшил прогноз по мировой экономике

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Прогноз Фонда ухудшился также в связи с ухудшением геополитической напряженности между США и Ираном.
Прогноз роста мировой экономики снизился
Прогноз роста мировой экономики снизился
АР
 
Прогноз Международного валютного фонда касаемо мирового экономического роста на 2020 год изменился в худшую сторону до 3,3% с 3,4%, прогнозируемых в октябре, говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики.
 
В то же время прогноз на 2021 год ухудшен до 3,4% с 3,6%, прогнозируемых ранее. 
 
Прогноз изменился в худшую сторону в связи с рисками, связанными с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, а также с усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений США с торговыми партнерами и углублением экономических трений между другими странами. 
 
В МВФ допускают, что реализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, вызывая замедление мирового экономического роста. 
 
Главными задачами в сложившихся условиях эксперты фонда считают повышение финансовой устойчивости и потенциала роста. 
 
Эксперты также отметили, что на национальном уровне целесообразно обеспечивать своевременную поддержку спроса, используя как налогово-бюджетные, так и денежно-кредитные рычаги. 
 
По оценкам МВФ, мировой экономический рост в 2019 году составил 2,9%.
 
Как сообщалось, украинская экономика потеряла три позиции в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg. 
 
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Теги: МВФ, экономика, прогноз
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Источник: korrespondent.net

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