В 2019 году в Южную Корею из КНДР сбежало рекордно мало людей

Количество беженцев стало самым низким с 2001 года. Большинство сбежавших - женщины, которым зачастую проще осуществить побег.

Число беженцев из КНДР в Южную Корею рекордно сократилось в 2019 году

В 2019 году из Северной Кореи в Южную сбежали рекордно мало людей. Об этом со ссылкой на заявление министерства Южной Кореи по делам объединения сообщает сингапурский телеканал Channel NewsAsia в понедельник, 20 января.

В прошлом году в Южную Корею бежали 1047 северокорейцев, что стало рекордно низким числом с 2001 года. Всего с 1948 года по состоянию на конец декабря минувшего года, на Юг бежали более 33,5 тыс. граждан КНДР.

Среди всех беженцев из Северной Кореи в прошлом году 81% - женщины. Channel NewsAsia отмечает, что для женщин предпринять попытку бегства в Южную Корею легче, поскольку женщины в КНДР не всегда официально трудоустроены, и им проще скрыть от властей свое отсутствие.

Пик удачных попыток бегства северокорейских граждан пришелся на 2009 год - 2914. Однако после прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году это число начало снижаться.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом. Ким Чен Ын поздравлял своих сограждан, начиная с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын призвал усилить безопасность КНДР. Северокорейский лидер семь часов выступал на заседании ЦК Трудовой партии. Он подчеркнул, что партработники должны "беззаветно служить народу".

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