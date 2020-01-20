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СМИ подсчитали ложь Трампа за время президентства

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Сервис издания анализировал каждое сомнительное заявление президента. Выяснилось, что Трамп лгал в среднем по 14 раз в день.
Трамп лгал в среднем по 14 раз на день
Трамп лгал в среднем по 14 раз на день
 
Фактчекинговый сервис американского издания The Washington Post подсчитал, сколько раз за время своего президентства соврал Дональд Трамп.
 
Выяснилось, что глава Белого дома лгал в среднем по 14,8 раз в день, в общем за годы своего правления он сделал более 16 200 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. 
 
Фактчекинговый сервис собирал и и анализировал каждое подозрительное заявление президента США.
 
По данным журналистов, в 2017 году он солгал 1999 раз, в 2018 – 5689, в 2019 – 8155. Всего же, по состоянию на 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа 16241 лживых заявлений.
 
Напомним, СМИ назвали имена троих крупных юристов, которые будут защищать Трампа на рассмотрении дела об импичменте в Сенате США.
 
Как сообщалось, 16 января в Сенате начался судебный процесс импичмента.

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Теги: Импичмент Президента, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    20.01.2020, 18:15
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
И что на это Трамп сказал?
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