СМИ подсчитали ложь Трампа за время президентства

Сервис издания анализировал каждое сомнительное заявление президента. Выяснилось, что Трамп лгал в среднем по 14 раз в день.

Трамп лгал в среднем по 14 раз на день

Фактчекинговый сервис американского издания The Washington Post подсчитал, сколько раз за время своего президентства соврал Дональд Трамп.

Выяснилось, что глава Белого дома лгал в среднем по 14,8 раз в день, в общем за годы своего правления он сделал более 16 200 ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

Фактчекинговый сервис собирал и и анализировал каждое подозрительное заявление президента США.

По данным журналистов, в 2017 году он солгал 1999 раз, в 2018 – 5689, в 2019 – 8155. Всего же, по состоянию на 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа 16241 лживых заявлений.

Напомним, СМИ назвали имена троих крупных юристов, которые будут защищать Трампа на рассмотрении дела об импичменте в Сенате США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet