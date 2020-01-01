Впервые за 20 лет: между Сербией и Косово запустят авиасообщение
Прямой авиарейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Балканский обозреватель.
Отмечается, что осуществлять пассажирскую перевозку между Сербией и Косово будет немецкая авиакомпания Lufthansa.
Руководство компании объявило об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.
Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.
Как известно, вооруженный конфликт между Сербией и ее регионом Косово, вспыхнул в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина не признает независимость Косова.
Как сообщалось, в конце прошлого года страны массово отзывали признание Косово.
А прошлым летом Сербия грозилась ввести войска в Косово.
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