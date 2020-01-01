Впервые за 20 лет: между Сербией и Косово запустят авиасообщение

Немецкая Lufthansa будет возить пассажиров между столицей Сербии и непризнанного Косово.

Lufthansa будет летать между Белградом и Приштиной facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Прямой авиарейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Балканский обозреватель.

Отмечается, что осуществлять пассажирскую перевозку между Сербией и Косово будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

Руководство компании объявило об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.

Как известно, вооруженный конфликт между Сербией и ее регионом Косово, вспыхнул в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина не признает независимость Косова.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны массово отзывали признание Косово.

А прошлым летом Сербия грозилась ввести войска в Косово.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet