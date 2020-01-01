Все заняли американцы: Вучичу не хватило места в Давосе

Глава Сербии вынужден был поселиться в 20 км от конгресс-центра в швейцарском Давосе.

Президент Сербии Александар Вучич пожаловался, что американцы заняли весь Давос, а ему пришлось поселиться в 20 км от места, где походит конгресс. Об этом он в понедельник, 20 января, написал в своем аккаунте в Instagram.

"Шестой год подряд мы боремся за лучшие позиции Сербии в мире и за приход новых инвесторов. Американцы заняли весь Давос, мы размещены в Клостерсе, в 20 км от конгресс-центра", - написал сербский лидер.

Как известно, в юбилейной 50-й сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.

Главной темой форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Также в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.

Также сообщалось, что президент Украины Зеленский выступит на форуме в Давосе.

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