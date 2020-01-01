Microsoft потратит миллиард долларов на очищение атмосферы

Компания планирует убрать из атмосферы столько углерода, сколько его было выброшено в окружающую среду с момента основания Microsoft.

Американская компания Microsoft планирует потратить миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода, пишет Naked Science.

«Техногигант Microsoft обещает к 2030 году стать полностью «углерод-отрицательной» компанией. На очистку атмосферы собираются потратить миллиард долларов», - говорится в сообщении.

Генеральный исполнительный директор компании Сатьи Наделла отметил, что если последнее десятилетие людей чему-то и научило, так это тому, что технологии могут принести больше вреда, чем пользы.

По его словам, человечество должно начать восстанавливать урон, нанесенный экологии.

Отмечается, что вторая цель Microsoft подразумевает удалить из атмосферы столько углерода к 2050 году, сколько с момента основания компании в 1975 году было выброшено напрямую, либо за счет использования электроэнергии.

Финансировать проект будут за счет повышения внутренней платы за выбросы углерода, использование электроэнергии и авиаперевозки, которую корпорация взимает со своих бизнес-групп с 2012 года.

Президент компании Брэд Смит добавил, что эти планы «потребуют к 2030 году создать технологии, которых сегодня не существует», а уже к 2050-му центры обработки данных Microsoft, офисы, кампусы и другие объекты инфраструктуры будут использовать полностью возобновляемые источники энергии.

Напомним, недавно сразу в нескольких странах ЕС люди вышли на акции против загрязнения воздуха. Тогда Европу накрыл смог.

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